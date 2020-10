Leopardi e l’anima universale delle bestie

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Giuseppe Tranchese Un anno fa, per la precisione il 10 ottobre del 2019, abbiamo inaugurato la rubrica “Uomo e Ambiente”, nella quale avrei voluto trattare quel vastissimo e complesso campo uomo-ecosistema sotto il profilo umanistico, scientifico ed etico, sempre con il dubbio e la responsabilità di non percorrere le impervie vie che facilmente possono far deviare verso l’utopia e la retorica. Il desiderio di analizzare le vulnerabilità della nostra società, poco o per nulla ambientalista, guardando sempre all’aspetto non settoriale ma globale, mi rendeva molto incerto e timoroso, al punto tale da sentire il bisogno di chiedere aiuto. Ma a chi? Ai grandi uomini di cultura che ci hanno preceduto e che a loro volta hanno guardato al mondo in maniera non parcellizzata, nella sua globalità ed unità, aiutati non solo dal loro fine ...