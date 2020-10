Kate Middleton copia Meghan Markle: il look è identico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Che tra le due non scorresse buon sangue era evidente. Nonostante l’aplomb britannico (e pure quello reale, d’acquisizione) agli eventi ufficiali le espressioni di Kate Middleton hanno spesso lasciato intendere l’astio nei confronti della cognata Meghan Markle. Occhiatacce, saluti freddi, distanziamento (ben prima del coronavirus!): i segnali c’erano tutti. L’ex attrice americana e moglie del principe Harry ha stravolto le dinamiche di Buckingham Palace, creando negli anni non poco scompiglio. Ora lei e il marito, trasferitisi negli Stati Uniti con il figlio Archie, non prendono più parte agli impegni ufficiali in nome della Regina e sono di fatto usciti dalla famiglia reale ma restano sempre al centro dell’attenzione. I sudditi, che hanno da sempre un rapporto di amore e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Che tra le due non scorresse buon sangue era evidente. Nonostante l’aplomb britannico (e pure quello reale, d’acquisizione) agli eventi ufficiali le espressioni dihanno spesso lasciato intendere l’astio nei confronti della cognata. Occhiatacce, saluti freddi, distanziamento (ben prima del coronavirus!): i segnali c’erano tutti. L’ex attrice americana e moglie del principe Harry ha stravolto le dinamiche di Buckingham Palace, creando negli anni non poco scompiglio. Ora lei e il marito, trasferitisi negli Stati Uniti con il figlio Archie, non prendono più parte agli impegni ufficiali in nome della Regina e sono di fatto usciti dalla famiglia reale ma restano sempre al centro dell’attenzione. I sudditi, che hanno da sempre un rapporto di amore e ...

