Il Recovery Fund per la ricerca è un bene. Ma oltre ai brevetti serve conoscere la natura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finalmente l’Italia investirà di più in ricerca, usando i finanziamenti del Recovery Fund. La notizia è magnifica e non si può non applaudire il ministro Gaetano Manfredi per aver accolto gli appelli della comunità scientifica, di cui è un autorevole esponente. La parola “ricerca”, però, definisce una gamma vastissima di attività volte a generare conoscenza. Si legge molto di brevetti, e l’impressione è che il fine della ricerca sia di produrre innovazione tecnologica. Il Recovery Fund ha come finalità la sostenibilità ambientale e viene erogato per realizzare il Green New Deal. Il motivo è semplice: quello che abbiamo realizzato sino ad ora ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finalmente l’Italia investirà di più in, usando i finanziamenti del. La notizia è magnifica e non si può non applaudire il ministro Gaetano Manfredi per aver accolto gli appelli della comunità scientifica, di cui è un autorevole esponente. La parola “”, però, definisce una gamma vastissima di attività volte a generare conoscenza. Si legge molto di, e l’impressione è che il fine dellasia di produrre innovazione tecnologica. Ilha come finalità la sostenibilità ambientale e viene erogato per realizzare il Green New Deal. Il motivo è semplice: quello che abbiamo realizzato sino ad ora ha ...

luigidimaio : Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallentamento. Agli italiani, alle nostre impre… - M5S_Europa : La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha vota… - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - SeratEnrico : RT @IoFausto: Per parlare del recovery fund è passato anche per la seconda guerra mondiale - Grand_Battery : RT @NapolitanoIda: ASTENUTI ai Recovery Fund!! Sono anti Italiani???? -