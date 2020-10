"Il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo lì abbiamo già perso”. Zangrillo su twitter (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo lì abbiamo già perso”. Lo scrive su twitter Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele e responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano.Zangrillo posta anche una immagine in cui viene spiegata la corretta procedura per evitare il ‘blackout’ degli ospedali. “Sì alla corretta informazione e ‘no’ al sensazionalismo mediatico, perché solo il primo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, ilnonle;. Lo scrive suAlberto, prorettore dell’Università San Raffaele e responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano.posta anche una immagine in cui viene spiegata la corretta procedura per evitare il ‘blackout’ degli ospedali. “Sì alla corretta informazione e ‘no’ al sensazionalismo mediatico, perché solo il primo ...

