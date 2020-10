Hellas Verona, Amione: «Juric è un grande allenatore, non vedo l’ora di cominciare» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bruno Amione ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole Bruno Amione ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole. Juric – «L’ho conosciuto, è un grande allenatore. Sono concentrato e pronto per giocare, non vedo l’ora di cominciare». MODELLI ARGENTINI – «Mi piace in particolare Walter Samuel. Tra i giocatori in attività mi piace molto Martinez Quarta, oltre a Romero, che gioca qui in Italia ed è un amico». RUOLO NELLA DIFESA A TRE – «A me piace giocare soprattutto a sinistra, ma se il mister mi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Brunoha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’. Le sue parole Brunoha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’. Le sue parole.– «L’ho conosciuto, è un. Sono concentrato e pronto per giocare, nonl’ora di». MODELLI ARGENTINI – «Mi piace in particolare Walter Samuel. Tra i giocatori in attività mi piace molto Martinez Quarta, oltre a Romero, che gioca qui in Italia ed è un amico». RUOLO NELLA DIFESA A TRE – «A me piace giocare soprattutto a sinistra, ma se il mister mi ...

Bruno Amione ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole. JURIC – «L’ho conosciuto, è un grande allenatore. Sono concentrato e pronto per ...

Queste le dichiarazioni del giovane difensore argentino, Bruno Amione (2002), presentato ufficialmente oggi nella sede del club scaligero:“Sono molto contento ed onorato di essere in un grande club co ...

