Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “entrerà un concorrente molto gay” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sembra che Alfonso Signorini, e quindi il Grande Fratello Vip, abbia deciso di accontentare la richiesta di Tommaso Zorzi di far entrare in gioco un concorrente omosessuale. L’influencer infatti nei giorni scorsi ha parlato della volontà di avere in casa qualcuno con il suo stesso orientamento sessuale. Una richiesta a quanto pare accolta dalla produzione, viste le conferme del conduttore. Quest’ultimo infatti, a Casa Chi, ha assicurato che il nuovo concorrente “per Zorzi” verrà fatto entrare tra due o tre settimane. Certo che succederà, assolutamente sì, guardate che lui non ha chiesto un maschio da corteggiare, ha chiesto un gay. No, perché è una sottile differenza. Il nostro Zorzi ama i suoi simili. Di solito ... Leggi su trendit (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sembra che, e quindi ilVip, abbia deciso di accontentare la richiesta di Tommaso Zorzi di far entrare in gioco unomosessuale. L’influencer infatti nei giorni scorsi ha parlato della volontà di avere in casa qualcuno con il suo stesso orientamento sessuale. Una richiesta a quanto pare accolta dalla produzione, viste le conferme del conduttore. Quest’ultimo infatti, a Casa Chi, ha assicurato che il nuovo“per Zorzi” verrà fatto entrare tra due o tre settimane. Certo che succederà, assolutamente sì, guardate che lui non ha chiesto un maschio da corteggiare, ha chiesto un gay. No, perché è una sottile differenza. Il nostro Zorzi ama i suoi simili. Di solito ...

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - BeDifferent_xXx : Una che cade nella botola perché non sa chi sia il conduttore del grande fratello...ma che può vantarsi di non aver… - lovinatsu : metto a tacere i rumors non sono io guardate me l’hanno offerto ma ho rifiutato non potevo perdermi il comeback dei… -