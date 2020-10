Gianni Sperti, coming out a Uomini e Donne? Le sue parole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è di certo la prima volta che si parla dell’orientamento sessuale di Gianni Sperti, ma quel che è accaduto nella puntata di Uomini e Donne in onda il 14 settembre ha lasciato di stucco i telespettatori. Secondo molti, infatti, l’opinionista avrebbe pronunciato parole che suonano come un coming out del tutto spontaneo e naturale. Gianni Sperti: ‘In un libro la parte di me che ho faticato ad accettare’ Il presunto coming out di Gianni Sperti a Uomini e Donne È successo sul finire della puntata, quando Gianni si è duramente scontrato come Aurora, dama del trono over con cui non scorre esattamente ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è di certo la prima volta che si parla dell’orientamento sessuale di, ma quel che è accaduto nella puntata diin onda il 14 settembre ha lasciato di stucco i telespettatori. Secondo molti, infatti, l’opinionista avrebbe pronunciatoche suonano come unout del tutto spontaneo e naturale.: ‘In un libro la parte di me che ho faticato ad accettare’ Il presuntoout diÈ successo sul finire della puntata, quandosi è duramente scontrato come Aurora, dama del trono over con cui non scorre esattamente ...

