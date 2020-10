Gatto maltrattato da un ragazzo per un video su Tik Tok (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un Gatto, in provincia di Napoli, è stato vittima di un’azione orrenda. Un giovane ha tirato un calcio al povero animale e dopo ha pubblicato il video su Tik Tok Un Gatto è diventato il protagonista di un video diventato virale sui social. Non si tratta di un video qualunque bensì di un vero e proprio orrore. Il tutto è avvenuto a Casoria, in provincia di Napoli. Un atto di una violenza inaudita ai danni di un animale è stato commesso da un ragazzino, che si è fatto riprendere dagli amici mentre tirava un calcio a un Gatto che stava camminando su un marciapiede del quartiere Arpino Cittadella. Il minore ha poi pubblicato il video su TikTok, il social utilizzato dai più giovani. Lo sdegno dei cittadini Le immagini ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un, in provincia di Napoli, è stato vittima di un’azione orrenda. Un giovane ha tirato un calcio al povero animale e dopo ha pubblicato ilsu Tik Tok Unè diventato il protagonista di undiventato virale sui social. Non si tratta di unqualunque bensì di un vero e proprio orrore. Il tutto è avvenuto a Casoria, in provincia di Napoli. Un atto di una violenza inaudita ai danni di un animale è stato commesso da un ragazzino, che si è fatto riprendere dagli amici mentre tirava un calcio a unche stava camminando su un marciapiede del quartiere Arpino Cittadella. Il minore ha poi pubblicato ilsu TikTok, il social utilizzato dai più giovani. Lo sdegno dei cittadini Le immagini ...

Cercano casa, e presto, circa settanta gatti (cuccioli, giovani e adulti) sequestrati dalle guardie zoofile dell'Organizzazione italiana protezione animali (Oipa) di Ancona. Un appello all'adozione vi ...

