Fratelli d’Italia si esprime sulla discarica a cielo aperto in Via dei Due Ponti

A Via dei Due Ponti, nella scarpata a ridosso di Via Stasi, c'è una vera e propria discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati su un terreno. Il tutto nel più ampio degrado e generando un cumulo visibilmente fastidioso, ricettacolo di topi, insetti e cattivi odori. "Chiediamo le Polizia locale e il Municipio XV si facciano parte attiva nel processo di bonifica dell'area allo scopo di restituire alla stessa il decoro che merita e di privare i cittadini di uno spettacolo tanto indecoroso". Così in una nota Stefano Erbaggi, esecutivo romano Fratelli d'Italia, Adriana Glori e Marco Ottaviani, esponenti FdI nel Municipio XV.

