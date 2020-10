Francesco Totti, post struggente per l’addio del padre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel giorno dell’ultimo saluto al padre Enzo, scomparso dopo un ricovero allo Spallanzani, affetto da varie patologie e positivo al Covid, il figlio Francesco Totti ha pubblicato su Instagram una lettera emozionante. L’ex Capitano della Roma ringrazia il padre per tutto quello che ha fatto per lui e gli chiede scusa. Nel giorno dell’addio in chiesa all’amato papà Enzo, Francesco Totti ha pubblicato un post commovente per ricordareArticolo completo: Francesco Totti, post struggente per l’addio del padre dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel giorno dell’ultimo saluto alEnzo, scomparso dopo un ricovero allo Spallanzani, affetto da varie patologie e positivo al Covid, il figlioha pubblicato su Instagram una lettera emozionante. L’ex Capitano della Roma ringrazia ilper tutto quello che ha fatto per lui e gli chiede scusa. Nel giorno dell’addio in chiesa all’amato papà Enzo,ha pubblicato uncommovente per ricordareArticolo completo:per l’addio deldal blog SoloDonna

