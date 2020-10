Coronavirus in Lombardia, più di 1.000 casi solo a Milano. Salgono i decessi: +26 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 15 ottobre I casi di Coronavirus in Lombardia rimangono alti: ieri la regione ha registrato 1.844 casi in 24 ore con 29.048 tamponi. Oggi invece sono 2.067 con 32.507 tamponi. Oltre la metà sono nella provincia di Milano: +1.053. Aumentano anche i decessi: oggi sono 26, mentre ieri il totale era di 17. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 72, ovvero 8 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati aumentano di 81 unità per un totale di 726. Diminuiscono invece i pazienti dimessi e guariti: +209 (ieri erano +865). Attualmente in regione ci sono 17.050 persone positive al Coronavirus. Le province Ecco i casi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 15 ottobre Idiinrimangono alti: ieri la regione ha registrato 1.844in 24 ore con 29.048 tamponi. Oggi invece sono 2.067 con 32.507 tamponi. Oltre la metà sono nella provincia di: +1.053. Aumentano anche i: oggi sono 26, mentre ieri il totale era di 17. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 72, ovvero 8 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati aumentano di 81 unità per un totale di 726. Diminuiscono invece i pazienti dimessi e guariti: +209 (ieri erano +865). Attualmente in regione ci sono 17.050 persone positive al. Le province Ecco idi ...

