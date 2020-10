Bakayoko: “Gattuso mi ha convinto a venire al Napoli” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Sono molto contento di essere qui, la squadra è stata strepitosa con me. Mi trovo molto bene e sono felice della mia nuova casa. Gattuso mi ha convinto ad accettare questa grande squadra, voglio ringraziarlo in diretta. Sono disponibile a giocare come vuole, a due o a tre. Ho molta voglia di giocare, ce la sto mettendo tutta e vorrei scendere in campo già sabato ma dipende dall’allenatore. Non è ancora il momento di parlare di scudetto, pensiamo gara dopo gara e proviamo a conquistare i tre punti. Con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò ad andare al Chelsea, mentre Morata mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. Ora saremo avversari, quindi penserò soltanto al Napoli. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemoué, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Sono molto contento di essere qui, la squadra è stata strepitosa con me. Mi trovo molto bene e sono felice della mia nuova casa. Gattuso mi haad accettare questa grande squadra, voglio ringraziarlo in diretta. Sono disponibile a giocare come vuole, a due o a tre. Ho molta voglia di giocare, ce la sto mettendo tutta e vorrei scendere in campo già sabato ma dipende dall’allenatore. Non è ancora il momento di parlare di scudetto, pensiamo gara dopo gara e proviamo a conquistare i tre punti. Con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò ad andare al Chelsea, mentre Morata mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. Ora saremo avversari, quindi penserò soltanto al Napoli. L'articolo ...

