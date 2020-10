Agnelli a Spadafora: «Ronaldo non ha violato alcuna bolla» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Ronaldo non ha violato nessuna bolla. Ai giocatori abbiamo detto che avrebbero potuto continuare il loro isolamento fiduciario a casa. Rispondere alla chiamata della propria Nazione è qualcosa che fa piacere ed è il bello del calcio». Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha replicato al ministro Spadfora che oggi aveva criticato il comportamento … L'articolo Agnelli a Spadafora: «Ronaldo non ha violato alcuna bolla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) «non hanessuna. Ai giocatori abbiamo detto che avrebbero potuto continuare il loro isolamento fiduciario a casa. Rispondere alla chiamata della propria Nazione è qualcosa che fa piacere ed è il bello del calcio». Così il presidente della Juventus Andreaha replicato al ministro Spadfora che oggi aveva criticato il comportamento … L'articolo: «non ha» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

