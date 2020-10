A X Factor i BootCamp di Emma e Manuel Agnelli | anticipazioni 15 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Stasera, giovedì 15, vedremo su Sky Uno e NowTV la seconda parte dei. Dopo la prima parte dedicata alle scelte di Mika e di Hell Raton, stasera è il turno deidie di. Entrambi sceglieranno 5 concorrenti ciascuno da portare all’ultima fase di selezione, quella denominata quest’anno Last Call. Gli Home Visit lasciano ufficialmente il posto alla nuova ed inedita fase che vedremo in una sola puntata la prossima settimana, giovedì 22. A seguire, 3 concorrenti per team raggiungeranno la fase in diretta dei Live Show, condotta da Alessandro Cattelan su Sky Uno e NowTV. Ma cosa vedremo stasera in televisione? La seconda parte deiprevede le scelte di ...