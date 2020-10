Veronica Lario, la figlia è identica a lei. “Due gocce d’acqua”. Più vista Eleonora Berlusconi? 34 anni, è uno splendore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Berlusconi è una delle figlie di Silvio e Veronica Lario. La ragazza, 34 anni, somiglia molto alla mamma: poco mondana, ben attenta a rimanere lontana dai riflettori, ha sempre cercato di avere un profilo basso. Davvero rare le interviste e le foto tanto che a differenza dei fratelli ha sempre fatto parlare poco di sé. Ma la somiglianza con Veronica Lario è davvero impressionante. Nonostante abbia un carattere molto schivo e riservato, non è di certo stata esente dal gossip. La piccola di casa è sposata con l’aitante modello inglese Guy Binns. I due hanno avuto due splendidi bimbi: nel 2013 è nato Riccardo Binns, mentre, nel 2016, hanno dato il benvenuto anche a Flora, la nona nipotina del Cavaliere. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è una delle figlie di Silvio e. La ragazza, 34, somiglia molto alla mamma: poco mondana, ben attenta a rimanere lontana dai riflettori, ha sempre cercato di avere un profilo basso. Davvero rare le interviste e le foto tanto che a differenza dei fratelli ha sempre fatto parlare poco di sé. Ma la somiglianza conè davvero impressionante. Nonostante abbia un carattere molto schivo e riservato, non è di certo stata esente dal gossip. La piccola di casa è sposata con l’aitante modello inglese Guy Binns. I due hanno avuto due splendidi bimbi: nel 2013 è nato Riccardo Binns, mentre, nel 2016, hanno dato il benvenuto anche a Flora, la nona nipotina del Cavaliere. (Continua ...

