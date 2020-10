Traffico Roma del 14-10-2020 ore 20:00 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico rallentato per un incidente in via Federico Borromeo all’altezza dell’incrocio con via Nicolò Albergati per un altro viaggio in coda sulla via Aurelia tra via Nicola Lombardi e il raccordo anulare su quest’ultimo rallentamenti per Traffico intenso te la diramazione Roma nord e la Prenestina in carreggiata interna carreggiata esterna si rallenta dallo svincolo della Laurentina fino alla Romanina si viaggia a rilento su via del Foro Italico tra via degli Orti della Farnesina e lo svincolo della Salaria rallentamenti anche sulla tangenziale est dello Scalo di San Lorenzo fino a Ponte Lanciani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it la sedia e asciuga tutto Grazie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazionerallentato per un incidente in via Federico Borromeo all’altezza dell’incrocio con via Nicolò Albergati per un altro viaggio in coda sulla via Aurelia tra via Nicola Lombardi e il raccordo anulare su quest’ultimo rallentamenti perintenso te la diramazionenord e la Prenestina in carreggiata interna carreggiata esterna si rallenta dallo svincolo della Laurentina fino allanina si viaggia a rilento su via del Foro Italico tra via degli Orti della Farnesina e lo svincolo della Salaria rallentamenti anche sulla tangenziale est dello Scalo di San Lorenzo fino a Ponte Lanciani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it la sedia e asciuga tutto Grazie ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-10-2020 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Tamponi a Fiumicino, dalle 17 a mezzanotte: l'incubo con una mamma con due bambini piccoli

Dei tendoni Covid bianchi neppure l'ombra". Il traffico non scorre, la coda si allunga. "Due ore dopo - continua - arriva un addetto, vuole la ricetta. Resto in fila. Noto un tendone. Ma anche ...

Anas: stabile il traffico commerciale dei mezzi pesanti a settembre rispetto ad un anno fa

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – Sul territorio nazionale è stabile il traffico commerciale dei mezzi pesanti a settembre lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane), rispetto allo s ...

