Spider-Man Miles Morales | mostrata in un video la battaglia con Rhino

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un nuovodedicato a-Manmostra la boss fight con. Continuità con il passato ed evoluzione in questo nuovo capitolo di-Man Nel tempo che ci separa dall’uscita stiamo vedendo sempre nuovi dettagli sul prossimo titolo dedicato all’arrampicamuri.-Manvede infatti il ritorno di, uno dei più famosi nemici dell’uomo ragno. Il titolo, sequel dello-Man uscito nel 2018 per PlayStation 4, avrà come protagonista principale, personaggio già introdotto nel primo capitolo e riconosciuto dai lettori di fumetti quale erede di Peter Parker e dei suoi ...