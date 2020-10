PS5 e la sua grandezza? La ventola di raffreddamento ha determinato le dimensioni della console (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La grande ventola di raffreddamento di PlayStation 5 è ciò che ha determinato le dimensioni complessive della console, ha affermato un ingegnere chiave dietro l'hardware.Con una larghezza di oltre 15 pollici, l'hardware PS5 è la più grande console di Sony fino ad oggi e significativamente più grande persino della sua rivale Xbox Series X.Secondo un nuovo articolo su Xtech.nikkei.com, è questa soluzione di raffreddamento che alla fine ha determinato le dimensioni complessive di PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La grandedidi PlayStation 5 è ciò che halecomplessive, ha affermato un ingegnere chiave dietro l'hardware.Con una larghezza di oltre 15 pollici, l'hardware PS5 è la più grandedi Sony fino ad oggi e significativamente più grande persinosua rivale Xbox Series X.Secondo un nuovo articolo su Xtech.nikkei.com, è questa soluzione diche alla fine halecomplessive di PS5.Leggi altro...

