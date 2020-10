Norme anti-Covid, la rabbia dei baretti di Chiaia: “Un pasticcio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo preso atto delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm firmato dal Governo e riscontriamo, come è già avvenuto in passato, Norme poco chiare. Il punto che proibisce di consumare in piedi davanti a un’attività a partire dalle 21 riteniamo che andasse spiegato meglio, poiché lascia un’interpretazione vaga a seconda delle attività”. Così in una nota Aldo Maccaroni – presidente associazione Chiaia Nigh e baretti Aniello Falcone. “Inoltre, impedire il consumo davanti ai locali dalle 21 in poi condanna di fatto a morte chi non ha tavoli e danneggia chi ne ha pochi a disposizione. Ciò detto, ancora una volta ci domandiamo a cosa servano simili disposizioni, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo preso atto delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm firmato dal Governo e riscontriamo, come è già avvenuto in passato,poco chiare. Il punto che proibisce di consumare in piedi dava un’attività a partire dalle 21 riteniamo che andasse spiegato meglio, poiché lascia un’interpretazione vaga a seconda delle attività”. Così in una nota Aldo Maccaroni – presidente associazioneNigh eAniello Falcone. “Inoltre, impedire il consumo davai locali dalle 21 in poi condanna di fatto a morte chi non ha tavoli e danneggia chi ne ha pochi a disposizione. Ciò detto, ancora una volta ci domandiamo a cosa servano simili disposizioni, ...

