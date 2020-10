‘Ndrangheta, informò i boss di un’operazione per arrestarli: in carcere ex poliziotto in servizio al porto di Gioia Tauro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Amore farà caldo stanotte non so se anche da te, bacio”. Erano le 23,51 dell’8 luglio 2018 quando dal cellulare del poliziotto Gianluca Castagna, in servizio presso il posto di polizia di frontiera del porto di Gioia Tauro, partì questo sms verso il numero di Zhao Chengtian. Una persona che in realtà non esisteva. Il destinatario era Rosario Grasso, rampollo dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta che capisce al volo e si da alla latitanza. Il messaggio era il segnale che stava per scattare l’operazione “Ares” e che Grasso era uno degli “obiettivi” della maxi-retata dei carabinieri contro le famiglie mafiose di Rosarno. Quando i militari dell’Arma bussarono alla porta di Grasso non lo trovarono. Lo stesso successe per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Amore farà caldo stanotte non so se anche da te, bacio”. Erano le 23,51 dell’8 luglio 2018 quando dal cellulare delGianluca Castagna, inpresso il posto di polizia di frontiera deldi, partì questo sms verso il numero di Zhao Chengtian. Una persona che in realtà non esisteva. Il destinatario era Rosario Grasso, rampollo dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta che capisce al volo e si da alla latitanza. Il messaggio era il segnale che stava per scattare l’operazione “Ares” e che Grasso era uno degli “obiettivi” della maxi-retata dei carabinieri contro le famiglie mafiose di Rosarno. Quando i militari dell’Arma bussarono alla porta di Grasso non lo trovarono. Lo stesso successe per ...

