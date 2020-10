“Metà dei soldi del Recovery fund vada a favore delle donne: più asili, sostegno all’occupazione e misure contro la disparità di salario” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo scelto il nome Il Giusto Mezzo per due ragioni. Prima di tutto per il rimando alla metà che ci spetta, e quindi alla parità. E poi perché intendiamo riflettere sugli strumenti adatti per ottenerla”. La portavoce Cristina Tagliabue spiega così il senso del movimento nato durante il lockdown dall’incontro virtuale fra donne della società civile impegnate in diversi settori lavorativi. L’ispirazione è arrivata dall’iniziativa europea Half of it (#halfofit) promossa dall’eurodeputata Alexandra Geese (Verdi/Alleanza libera europea) focalizzata sul rispetto della parità di genere. “A noi interessavano le politiche sociali e il loro impatto sulla vita delle donne. Per questo motivo ci siamo concentrate sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo scelto il nome Il Giusto Mezzo per due ragioni. Prima di tutto per il rimando alla metà che ci spetta, e quindi alla parità. E poi perché intendiamo riflettere sugli strumenti adatti per ottenerla”. La portavoce Cristina Tagliabue spiega così il senso del movimento nato durante il lockdown dall’invirtuale fradella società civile impegnate in diversi settori lavorativi. L’ispirazione è arrivata dall’iniziativa europea Half of it (#halfofit) promossa dall’eurodeputata Alexandra Geese (Verdi/Alleanza libera europea) focalizzata sul rispetto della parità di genere. “A noi interessavano le politiche sociali e il loro impatto sulla vita. Per questo motivo ci siamo concentrate sul ...

