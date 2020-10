Manovre azzardate in autostrada per sfuggire alla Polizia | guidava senza patente | né assicurazione In auto anche la merce rubata in un negozio FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nei giorni scorsi gli agenti della SottosezioneStradale di Roma Nord, in, all’altezza di Ponzano Romano, notavano un’vettura Mini cambiare repentinamente corsia di marcia come perad un eventuale controllo. Nonostante la manovra elusiva effettuata dal conducente, i poliziotti riuscivano, comunque, a fermare il veicolo. In pochi minuti gli agenti constatavano che il conducente, un 29enne romeno, già noto alle forze dell’ordine,il veicolo sprovvisto di(perché mai conseguita) e di copertura assicurativa. Da un accurato controllo del veicolo gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo didi cui il conducente non era in grado di indicarne la provenienza. In ...