Maltempo Liguria | Triora non è più isolata | provinciale crollata riaperta in tempi record

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da domani sara’ di nuovo transitabile, a senso unico alternato, la strada548 dell’Alta Valle Argentina in parteper ildei primi giorni di ottobre. Il crollo aveva isolato. Lo annunciano il presidente di RegioneGiovanni Toti e il consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “I lavori – spiegano – sono stati svolti a tempo diper permettere di collegare completamente la valle Argentina nel piu’ breve tempo possibile, compresa l’alta valle e gli altri borghi rimasti isolati. Come sempre Regionee’ presente e attiva sul territorio: gia’ dall’8 ottobre scorso la statale 20 per Airole e’ stata ...

GiovanniToti : Questa è la strada provinciale fra Molini di Triora e Triora che era stata danneggiata dall’ultima ondata di maltem… - a_bello23 : RT @GiovanniToti: Questa è la strada provinciale fra Molini di Triora e Triora che era stata danneggiata dall’ultima ondata di maltempo e,… - Valedance11 : RT @Unomattina: #maltempo: una perturbazione interesserà l'Italia a partire da oggi e, soprattutto domani, riguarderà Liguria e Piemonte an… - tupacshakurmofo : RT @Unomattina: #maltempo: una perturbazione interesserà l'Italia a partire da oggi e, soprattutto domani, riguarderà Liguria e Piemonte an… - ventoc : RT @GiovanniToti: Questa è la strada provinciale fra Molini di Triora e Triora che era stata danneggiata dall’ultima ondata di maltempo e,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria

IVG.it

Stretti contatti tra l'autorità giudiziaria italiana e quella francese vengono tenuti tramite il Centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia, l'organo bilaterale interforze con sede al v ...Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 28°C. Venti moderati meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. B ...