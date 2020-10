Giro d’Italia 2020, classifica aggiornata dopo l’undicesima tappa: Almeida ancora in rosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) controlla la maglia rosa al termine dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, che ha portato i corridori da Porto Sant’Elpidio a Rimini. Ci si attendeva un finale in volata, e finale in volata è stato. Non c’è stata storia, dato che per la quarta volta Arnaud Demare si è preso la tappa dando una bicicletta di distanza a Peter Sagan e precedendo anche Alvaro José Hodeg. A livello di classifica generale è invece cambiato poco, col portoghese che è rimasto in testa conservando 34 secondi di vantaggio su Wilco Kelderman. L’ORDINE DI ARRIVO DELL’UNDICESIMA tappa LA classifica GENERALE Joao Almeida 43h41’57” Wilco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Joao(Deceuninck-Quick Step) controlla la magliaal termine dell’undicesimadeld’Italia, che ha portato i corridori da Porto Sant’Elpidio a Rimini. Ci si attendeva un finale in volata, e finale in volata è stato. Non c’è stata storia, dato che per la quarta volta Arnaud Demare si è preso ladando una bicicletta di distanza a Peter Sagan e precedendo anche Alvaro José Hodeg. A livello digenerale è invece cambiato poco, col portoghese che è rimasto in testa conservando 34 secondi di vantaggio su Wilco Kelderman. L’ORDINE DI ARRIVO DELL’UNDICESIMALAGENERALE Joao43h41’57” Wilco ...

