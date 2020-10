Gf Vip | il gesto di Dayane Mello non sfugge | complotti tra concorrenti

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si inizia ad assistere ai primiall’interno della casa del Grande Fratello Vip e, nelle ultime ore, sta facendo il giro della rete un– inequivocabile – di. È accaduto tutto durante la diretta di lunedì, 12 ottobre, quando Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare come tra … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

marcoassante199 : Il gesto di #iconize ha fatto schifo. Personalmente mi ha fatto ancora più schifo vedere tutti i suoi “ amici vip”… - sportli26181512 : Grande Fratello Vip, il gesto di Elisabetta Gregoraci che fa sperare Pierpaolo: La coppia contina a vivere di alti… - infoitcultura : GF Vip, il gesto di Dayane e Adua durante la sorpresa a Myriam - infoitcultura : GF Vip, Rossella Izzo ricorda l’incidente di Myriam Catania e il gesto toccante di Luca Argentero - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, gesto inaspettato per Pierpaolo Pretelli al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip gesto

È accaduto tutto durante la diretta di lunedì, 12 ottobre, quando Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare come tra i concorrenti del Grande Fratello Vip si fossero create delle fazioni: ...La signora Roberta stava per andare in onda su Rete 4, ma per errore è finita in diretta nella casa del Gf Vip.