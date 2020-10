DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Matthews falso positivo? Demare implacabile, 4° Consonni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LE PAGELLE DELLA TAPPA ODIERNA LA CLASSIFICA GENERALE LA CRONACA DEL POKER DI Demare VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI JOAO ALMEIDA Matthews NEGATIVO AD UN TEST RAPIDO 16.40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con l’insidiosa frazione di Cesenatico. Buon proseguimento di serata! 16.40 Intanto arriva la notizia che oggi l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb) è stato sottoposto ad un tampone che ha dato esito negativo. Ricordiamo che ieri era stato escluso dalla corsa dopo la positività al Covid-19. Potrebbe essersi trattato di un caso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LE PAGELLE DELLA TAPPA ODIERNA LA CLASSIFICA GENERALE LA CRONACA DEL POKER DIVIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI JOAO ALMEIDANEGATIVO AD UN TEST RAPIDO 16.40 Termina qui la nostradell’undicesima tappa deld’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con l’insidiosa frazione di Cesenatico. Buon proseguimento di serata! 16.40 Intanto arriva la notizia che oggi l’australiano Michael(Team Sunweb) è stato sottoposto ad un tampone che ha dato esito negativo. Ricordiamo che ieri era stato escluso dalla corsa dopo la positività al Covid-19. Potrebbe essersi trattato di un caso ...

ZZiliani : Cherubini che trasforma un rigore con freddezza e Paratici che trova il gol con un destro a giro da lontano. E poi… - vedanama : RT @ESA_Italia: Il giro prosegue con @Thales_Alenia_S a #Torino, @SurreySat nel Regno Unito, e @Leonardo_IT Maggiori informazioni https://t… - heyyshonaaa : RT @halemeown: magari ci prendono in giro e inizieranno una diretta a caso facendoci andare nel panico, scusate non mi fido di nessuno #un… - halemeown : magari ci prendono in giro e inizieranno una diretta a caso facendoci andare nel panico, scusate non mi fido di nessuno #unutmakistiyorum - massimo_fares : RT @GarauSilvana: Siamo arrivati al punto che il Presidente del Consiglio ha dovuto smentire in diretta la caxxata messa in giro da chissa'… -