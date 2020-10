Crisanti: “Sistema collassato, un lockdown per Natale è nell’ordine delle cose” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre chiude mezza Europa e in Italia il calcetto del lunedì sera, le previsioni puntano dritte verso un Natale in lockdown. Lo preannuncia il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Studio 24. “Credo che sia nell’ordine delle cose – dice – si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo“. Le misure adottate con l’ultimo decreto, per Crisanti sono “di buonsenso” e “hanno un impatto sulla qualità della vita”, ma “l’impatto che avranno lo sapremo tra un paio di settimane”. “Penso che dovremmo invece concentrarci sulla capacità che abbiamo di bloccare la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre chiude mezza Europa e in Italia il calcetto del lunedì sera, le previsioni puntano dritte verso unin. Lo preannuncia il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea, ospite di Studio 24. “Credo che sia nell’ordinecose – dice – si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo“. Le misure adottate con l’ultimo decreto, persono “di buonsenso” e “hanno un impatto sulla qualità della vita”, ma “l’impatto che avranno lo sapremo tra un paio di settimane”. “Penso che dovremmo invece concentrarci sulla capacità che abbiamo di bloccare la ...

