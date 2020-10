Crisanti in allarme: «Contagi in aumento e caos tracciamenti. Non escludo un lockdown a Natale» (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulla recrudescenza dell’epidemia registrata anche in Italia nelle ultime settimane, Crisanti non nasconde preoccupazione e allarme. Per l’aumento dei Contagi. Sul sistema di tracciamento del virus, inefficace quando non “contro-producente”, come nel caso dei test rapidi che a detta del virologo generano confusione e aumentano l’incertezza. Una situazione che rischia di degenerare e rispetto la quale il direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, ancora poco fa, in collegamento con Omnibus su La7, è tornato a dire: «Un lockdown in Italia durante le feste di Natale potrebbe essere necessario. Per bloccare la diffusione del coronavirus e aumentare l’efficienza del tracciamento dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulla recrudescenza dell’epidemia registrata anche in Italia nelle ultime settimane,non nasconde preoccupazione e. Per l’dei. Sul sistema di tracciamento del virus, inefficace quando non “contro-producente”, come nel caso dei test rapidi che a detta del virologo generano confusione e aumentano l’incertezza. Una situazione che rischia di degenerare e rispetto la quale il direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, ancora poco fa, in collegamento con Omnibus su La7, è tornato a dire: «Unin Italia durante le feste dipotrebbe essere necessario. Per bloccare la diffusione del coronavirus e aumentare l’efficienza del tracciamento dei ...

