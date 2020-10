Crepes salate con prosciutto cotto e formaggio

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se cercate una ricetta gustosa questa delle è veramente perfetta. Un piatto unico comodo e veloce da preparare, però veramente ricco di gusto. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 3 uova 250 gr. di farina 500 ml. di lattePer la besciamella occorrono: 1 lt. di latte100 gr. di farina100 gr. di burro1 pizzico di saleUn pò di noce moscataPepe nero (solo se lo preferite)Iniziamo la preparazione delle , quindi mettiamo le uova in un contenitore e la farina e iniziate a mescolare bene. Aggiungete il latte e mescolate energicamente cercando di rimuovere i grumi, aggiungete un pizzico di sale e continuate a sbattere l’impasto delle. Se avete la possibilità potete metterlo per qualche minuto in frigo. Continuate la preparazione delle quindi fate sciogliere un ...