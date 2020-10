Coronavirus, allarme del Cts su bus e metro. Limite a feste e banchetti, gli esperti: “No evidenza scientifica” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli scienziati del Comitato tecnico scientifico sono preoccupati per il pericolo di diffusione del virus sui mezzi pubblici e sottolineano, invece, che non c’è alcuna “evidenza scientifica” che mostri che il tetto massimo posto dal governo al numero di invitati a feste e banchetti possa servire a limitare i contagi. Il parere del Cts è riportato in un articolo del Corriere della Sera firmato da Fiorenza Sarzanini, che sottolinea come il comitato abbia ribadito la “gravissima criticità” legata all’assenza di controlli a bordo dei mezzi pubblici e la necessità da parte del governo di intervenire in maniera decisa. La capienza massima del trasporto pubblico locale oggi è fissata all’80 per cento, ben maggiore del 50 per cento proposto dal Cts, che aveva suggerito ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli scienziati del Comitato tecnico scientifico sono preoccupati per il pericolo di diffusione del virus sui mezzi pubblici e sottolineano, invece, che non c’è alcuna “scientifica” che mostri che il tetto massimo posto dal governo al numero di invitati apossa servire a limitare i contagi. Il parere del Cts è riportato in un articolo del Corriere della Sera firmato da Fiorenza Sarzanini, che sottolinea come il comitato abbia ribadito la “gravissima criticità” legata all’assenza di controlli a bordo dei mezzi pubblici e la necessità da parte del governo di intervenire in maniera decisa. La capienza massima del trasporto pubblico locale oggi è fissata all’80 per cento, ben maggiore del 50 per cento proposto dal Cts, che aveva suggerito ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - SkyTG24 : Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale #Sacco di #Milano lancia l'allarme:… - La7tv : #omnibus L'allarme del prof. Andrea Crisanti sull'aumento dei #contagi: 'Continuiamo ad inseguire il #virus, il tra… - AURORA65388938 : RT @Corriere: Allarme virus in famiglia: dalle scarpe alla pulizia del bagno, come contenere il cont... - MaxMinervini : RT @SkyTG24: Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale #Sacco di #Milano lancia l'allarme: -