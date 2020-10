Concorso Segretari Comunali e Provinciali 2020-2022 | ecco le nuove modalità di svolgimento

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Decreto Agosto (D.L. 14 agoston.104) convertito in legge il 12 ottobre, all’articolo 25-bis stabilisce modalità semplificate di accesso e didelper il triennio. L’Albo Nazionale, viste le esigenze di organico, bandirà nuovi concorsi per consentire la piena operatività degli Enti locali. Vediamo assieme come funzioneranno le procedure. Ultime novità sui concorsi pubblici: nuova domanda e comunicazioni L’art. 25-bis del Decreto Agosto, così come modificato in via definitiva in ...