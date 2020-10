Brehme: “Conte mi ricorda Trapattoni. Hakimi diventerà un fuoriclasse, è dominante” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andreas Brehme, grande terzino della Germania campione del Mondo del 1990 e dell’Inter dei record di Trapattoni, ha parlato del derby, dell’Inter di Conte, che gli ricorda proprio il Trap, e di Hakimi. Il giocatore per Brehme, diventerà un fuoriclasse. Queste le sue parole: “Conte si è innamorato di Hakimi dalla partita di Dortmund, quando nel secondo tempo li fece praticamente impazzire e da quel giorno lo ha voluto fortemente e ha fatto bene. Hakimi è un calciatore straordinario, ha potenza, corsa, la fascia la mangia, è dominante. E’ stato un acquisto strepitoso. Mi sorprende come il Real Madrid lo abbia lasciato andare troppo facilmente. Buon per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andreas, grande terzino della Germania campione del Mondo del 1990 e dell’Inter dei record di, ha parlato del derby, dell’Inter di Conte, che gliproprio il Trap, e di. Il giocatore per, diventerà un. Queste le sue parole: “Conte si è innamorato didalla partita di Dortmund, quando nel secondo tempo li fece praticamente impazzire e da quel giorno lo ha voluto fortemente e ha fatto bene.è un calciatore straordinario, ha potenza, corsa, la fascia la mangia, è dominante. E’ stato un acquisto strepitoso. Mi sorprende come il Real Madrid lo abbia lasciato andare troppo facilmente. Buon per ...

SkySport : Inter, Brehme: 'Hakimi è eccezionale, pochi come lui. Conte mi ricorda il Trap' - sportli26181512 : Inter, Brehme: 'Hakimi è eccezionale, pochi come lui. Conte mi ricorda il Trap': L’ex terzino tedesco, Campione del… - fcin1908it : Brehme: 'Hakimi eccezionale, Conte mi ricorda il Trap. Inter costruita per lo scudetto' - - junews24com : Brehme: «Inter, non compri Vidal per arrivare dietro alla Juventus» - - FcInterNewsit : Brehme: 'Inter da scudetto, Conte come Trap. Ecco com'è andata con Hakimi. Il Bor. MG? Vulnerabile' -