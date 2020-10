Bollettino-choc | contagi | record assoluto dall' inizio della pandemia e 43 morti Due regioni a rischio lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La curva dida coronavirus in Italia ha raggiunto un nuovo picco: i 7.332 nuovi casi registrati nelle ultime 24 sono un nuovo, non ce n'erano mai stati così tanti in un singolo giorno. Leggero aumento anche dei decessi, saliti a 43 dopo i 41 di ieri: i guariti sono invece 2.037. Gli attualmente positivi si sono quindi avvicinati pericolosamente a quota 100mila: e pensare che ad agosto non erano neanche 15mila, la crescita è stata rapidissima nelle ultime settimane. Gli asintomatici in isolamento domiciliare (86.436) sono la stragrande maggioranza, però non possono essere ignorati i numeri ospedalieri in costante aumento: i ricoverati con sintomi sono saliti a 5.470 (+394) mentre quelli in terapia intensiva sono 539 (+25). La situazione più grave a livello regionale è quella...