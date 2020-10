Apple iPhone 12 e iPhone 12 mini: cosa cambia nell’iPhone con 5G (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli appassionati lo sanno, lo aspettano. Ogni anno una novità, un cambio di passo, di design e qualche sorpresa. «Ogni generazione di iPhone ha cambiato le nostre aspettative rispetto ad uno smartphone e ora, con il 5G, iPhone 12 Pro dà inizio a una nuova generazione di prestazioni» ha annunciato stanotte Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. Ma ecco cosa ha rivelato stanotte Apple riguardo ai suoi nuovi smartphone iPhone 12 pro e iPhone 12 mini. La forma La prima cosa che salta all’occhio è il ritorno alla forma squadrata degli iPhone 5, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli appassionati lo sanno, lo aspettano. Ogni anno una novità, un cambio di passo, di design e qualche sorpresa. «Ogni generazione dihato le nostre aspettative rispetto ad uno smartphone e ora, con il 5G,12 Pro dà inizio a una nuova generazione di prestazioni» ha annunciato stanotte Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di. Ma eccoha rivelato stanotteriguardo ai suoi nuovi smartphone12 pro e12. La forma La primache salta all’occhio è il ritorno alla forma squadrata degli5, ...

