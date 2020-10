We are who we are: quello che indossiamo è un mezzo per comunicare noi stessi (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo settimane di hype, lo scorso weekend sono finalmente uscite le prime due puntate di We are who we are, la mini serie firmata da Luca Guadagnino che ha iniziato a far parlare di sé ancor prima di manifestarsi su Sky. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo settimane di hype, lo scorso weekend sono finalmente uscite le prime due puntate di We are who we are, la mini serie firmata da Luca Guadagnino che ha iniziato a far parlare di sé ancor prima di manifestarsi su Sky.

slythernbanshee : attendo con ansia lo str*aming della quinta puntata di we are who we are - stati_generali : Potrebbe essere un azzardo recensire una serie dopo le sole prime due puntate, ma l’esordio televisivo di Luca Guad… - mrenmasantos : Assisti a S01E01 da série televisiva We Are Who We Are! #wearewhoweare #tvtime - green3yedharry : @jcpunongbayan 100% Tuta who are mediocre - Yeooubi1 : @BTS_twt AKSJSKSJS JSJS WHO ARE YOU -