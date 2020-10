Tom Parker dei Wanted: “Ho un tumore al cervello inoperabile” (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è sentito male due volte, poi dopo alcuni controlli medici e la risonanza magnetica la diagnosi implacabile: tumore al cervello inoperabile. Il 32enne Tom Parker, uno degli ex componenti della band The Wanted, è ancora sotto shock, dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo – ha detto a Ok! Magazine -. Ho intenzione di combattere”. A luglio Parker si è sentito male la prima volta ed era stato messo in lista d’attesa per una risonanza magnetica. La seconda volta è accaduta durante una vacanza a Norwich con la famiglia e Tom è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo tre giorni di accertamenti, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è sentito male due volte, poi dopo alcuni controlli medici e la risonanza magnetica la diagnosi implacabile:alinoperabile. Il 32enne Tom, uno degli ex componenti della band The, è ancora sotto shock, dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo – ha detto a Ok! Magazine -. Ho intenzione di combattere”. A lugliosi è sentito male la prima volta ed era stato messo in lista d’attesa per una risonanza magnetica. La seconda volta è accaduta durante una vacanza a Norwich con la famiglia e Tom è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo tre giorni di accertamenti, gli ...

