Roma è in coma No a Calenda | no alla Raggi

A Roma si profila una campagna elettorale importantissima, visto lo stato ormai comatoso della città. Il problema, però, è trovare le persone giuste per far fronte alla condizione di abbandono che ormai da troppo tempo caratterizza la Città Eterna. E invece, a sentire i nomi che circolano sui candidati sicuri, o possibili, al ruolo di Primo Cittadino, viene da mettersi le mani nei capelli.Per carità, come al solito parlo da osservatore indipendente e neutrale, non tifo per nessuno e non sostengo certo questo o quel partito: ma a pensare che la Capitale finisca nelle mani di Carlo Calenda, o torni in quelle di Virginia Raggi, prende davvero un poco di sconforto.Partiamo dal primo. Con Carlo Calenda, che ha navigato da un incarico all'altro ...

