Recovery Fund, risoluzione di maggioranza approvata dal Parlamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La risoluzione di maggioranza sul Recovery Fund è stata approvata dal Parlamento. ROMA – La risoluzione di maggioranza sul Recovery Fund è stata approvata dal Parlamento. Il primo via libera è arrivato dal Senato, che ha votato il documento dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La risoluzione ha ricevuto 150 voti a favore, 118 contrari e 2 astenuti. Bocciato il documento presentato dal Centrodestra. Stessa sorte anche a Montecitorio dove la maggioranza ha ottenuto il sì alla propria risoluzione con 276 voti a favore, 3 contrari e 219 astenuti (tutta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladisulè statadal. ROMA – Ladisulè statadal. Il primo via libera è arrivato dal Senato, che ha votato il documento dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Laha ricevuto 150 voti a favore, 118 contrari e 2 astenuti. Bocciato il documento presentato dal Centrodestra. Stessa sorte anche a Montecitorio dove laha ottenuto il sì alla propriacon 276 voti a favore, 3 contrari e 219 astenuti (tutta ...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - Linkiesta : ++ Niente Recovery Fund fino alla prossima estate ++ - AssuntaPavone : Nel testo approvato dal Senato sulla ripartizione del Recovery Fund sono stati introdotti i criteri del reddito e d… - Saraghina3 : @alexgreenday2 @mzanchi62 @gavinjones10 Il mes produrrà qualcosa di sensato perché è controllato al di fuori dei pa… -