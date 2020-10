«Quando soccorsi Jacobsen, non lo riconobbi. Era come se gli fosse scoppiata una granata in faccia» (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Equipe pubblica un’intervista di due pagine Florian Sénéchal domenica secondo alla Gand-Wevelgem e soprattutto l’uomo che ha soccorso il suo compagno di squadra Fabio Jacobsen dopo la terribile caduta in volata al Giro di Polonia, caduta provocata da una scorrettezza di Groenewegen che il patron della Deceuninck-Quick Step definì un atto criminale. Jacobsen rimase alcuni giorni in terapia intensiva. Sénéchal ricorda quei momenti. Mi ero spostato a 400 metri dalla linea, eravamo in discesa. Ricordo che da lontano volevo vedere se Fabio aveva vinto, ma ho visto solo barriere che volavano in tutte le direzioni. Mentre attraversavo il traguardo, non avevo capito chi era caduto. Ma Quando mi sono fermato, subito dopo, ho visto Fabio sdraiato, da solo, e un fotografo accanto a lui, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Equipe pubblica un’intervista di due pagine Florian Sénéchal domenica secondo alla Gand-Wevelgem e soprattutto l’uomo che ha soccorso il suo compagno di squadra Fabiodopo la terribile caduta in volata al Giro di Polonia, caduta provocata da una scorrettezza di Groenewegen che il patron della Deceuninck-Quick Step definì un atto criminale.rimase alcuni giorni in terapia intensiva. Sénéchal ricorda quei momenti. Mi ero spostato a 400 metri dalla linea, eravamo in discesa. Ricordo che da lontano volevo vedere se Fabio aveva vinto, ma ho visto solo barriere che volavano in tutte le direzioni. Mentre attraversavo il traguardo, non avevo capito chi era caduto. Mami sono fermato, subito dopo, ho visto Fabio sdraiato, da solo, e un fotografo accanto a lui, ...

napolista : «Quando soccorsi Jacobsen, non lo riconobbi. Era come se gli fosse scoppiata una granata in faccia» Sénéchal racco… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Quando mi sono svegliato era bianca, ho cercato di svegliarla. Lei non rispondeva. Allora ho chiamato i soccorsi. L’unica co… - Corriere : «Quando mi sono svegliato era bianca, ho cercato di svegliarla. Lei non rispondeva. Allora ho chiamato i soccorsi.… - HoUnNomeCorto : Essere soccorsi da Tommaso Zorzi quando stai male o ti ferisci deve essere un'esperienza mistica #gfvip - SCORPIOONWAVE : @NotizieFrance Poi magari i genitori sono quelli che andranno a devastare i Pronto Soccorsi, quando i medici non av… -