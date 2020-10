  Possiamo superare la pandemia grazie all' impegno di tanti cittadini generosi | dice Mattarella

Leggi su agi

(Di martedì 13 ottobre 2020); AGI;- "Stiamo cercando di" l'epidemia di coronavirus "mariuscire e stiamo riuscendo soltanto per l'generoso diimpegnati in prima linea". Lo ha detto Sergioricevendo al Quirinale, in occasione dei settant'anni di attività, una delegazione della Ong;Medici con l'Africa CUAMM, guidata da;don Dante Carraro. "I;valori di convivenza umana non sono scindibili per territorio, la solidarietà si esprime ovunque e va manifestata e posta in essere ovunque" ha detto ancora il Capo dello Stato.