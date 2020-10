Municipio VI | nasce ‘Mercato dei Sapori’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – Nel quartiere di Colle degli Abeti, nella periferia Est di Roma,ra’ il ‘Mercato dei Sapori’. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato all’unanimita’ la delibera di iniziativa del VIche prevede l’istituzione di un Mercato agricolo comunale a vendita diretta (Macvd) in via Luciano Conti. A illustrare la proposta e’ stato l’assessore al Commercio di Roma Capitale, Carlo Cafarotti. “Appena approvata la proposta di delibera si provvedera’ alla gara per assegnare gli spazi- ha spiegato Cafarotti- Sul tema dellla concorrenza nel regolamento e’ previsto che i Farmer’s Market abbiano una distanza minima dagli altri spazi commerciali, e inoltre la loro presenza e’ limitata a solo alcuni giorni a settimana”. Per il presidente della commissione ...