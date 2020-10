Meghan Markle e Harry | il giudizio di William che li condanna

Leggi su dilei

(Di martedì 13 ottobre 2020) Non c’è fine nella faida tra. Il Duca di Cambridge infatti avrebbe disapprovato il comportamento del fratello e della cognata, soprattutto dopo la nascita del piccolo Archie. A rivelarlo è Robert Lacey, autore di un nuovo libro-scandalo che metterebbe in luce i veri motivi del contrasto, che appare a questo punto insanabile, tra. Secondo Lacey il futuro Re di Inghilterra non poteva chere il modo in cui i Sussex stavano agendo e questo in nome della Monarchia nei confronti della quale aveva e ha l’obbligo di proteggere da ogni elemento destabilizzante. E l’atteggiamento diè apparso fin da subito pericoloso per la tenuta della ...