Mediaset troppo «Extra»: sul canale della diretta con il GF Vip spunta una signora collegata con Rete 4 – Video (Di martedì 13 ottobre 2020) Mediaset Extra Nella diretta del Grande Fratello Vip 5 su Mediaset Extra spunta la signora Roberta. Vi chiedeRete: ma chi è? Se lo chiedono un po’ tutti quelli che poco fa, sintonizzati sul canale 55 per seguire live i ‘vipponi’, si sono ritrovati le immagini di tutt’altra casa. Per qualche minuto, infatti, la Rete che da un mese trasmette la diretta del reality ha mandato in onda le immagini – sempre live con il logo del GF Vip – di una signora alle prese con microfono e telecamera mentre riceve le dritte in vista di un imminente collegamento con Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4. Pochi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020)Nelladel Grande Fratello Vip 5 sulaRoberta. Vi chiede: ma chi è? Se lo chiedono un po’ tutti quelli che poco fa, sintonizzati sul55 per seguire live i ‘vipponi’, si sono ritrovati le immagini di tutt’altra casa. Per qualche minuto, infatti, lache da un mese trasmette ladel reality ha mandato in onda le immagini – sempre live con il logo del GF Vip – di unaalle prese con microfono e telecamera mentre riceve le dritte in vista di un imminente collegamento con Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su4. Pochi ...

