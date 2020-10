Maestra positiva al Covid, a Turate 80 alunni in quarantena (Di martedì 13 ottobre 2020) Per una Maestra trovata positiva al Covid, 80 bambini sono stati messi in quarantena. Succede alla scuola elementare di Turate, dove gli allievi di quattro classi non frequentano più da lunedì. E’ quanto ha disposto Ats Insubria per le classi di quarta dove insegna la Maestra. A comunicarlo, tramite una nota trasmessa alle famiglie, è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 13 ottobre 2020) Per unatrovataal, 80 bambini sono stati messi in. Succede alla scuola elementare di, dove gli allievi di quattro classi non frequentano più da lunedì. E’ quanto ha disposto Ats Insubria per le classi di quarta dove insegna la. A comunicarlo, tramite una nota trasmessa alle famiglie, è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

