Giro, Nibali: 'Sono soddisfatto, le gambe hanno risposto bene' (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - "C'è stata grande bagarre, com'era prevedibile. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto alta su un percorso insidioso. Nel complesso è stata una buona ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - "C'è stata grande bagarre, com'era prevedibile. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto alta su un percorso insidioso. Nel complesso è stata una buona ...

infoitsport : Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali cambia approccio tattico e supera il temuto scoglio dei Muri - AnsaAbruzzo : Giro, Nibali: 'Sono soddisfatto, le gambe hanno risposto bene' - SmorfiaDigitale : LIVE Giro d Italia 2020 in DIRETTA. Sagan: Ho dato spettacolo . Ottimo Pozzovivo... - Bertolca10 : Terzo posto di tappa per Joao Almeida che rimane in rosa. Nel 'gruppo maglia rosa' si difendono Nibali e Pozzovivo… - CorriereQ : Ciclismo, Giro d’Italia: Sagan fa il capolavoro sui muri. Almeida resta in rosa, Fuglsang fora e Nibali lo stacca -