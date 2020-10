Giro d’Italia, tappa a Peter Sagan. Almeida resta in rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) ha vinto per distacco la decima tappa del 103^ Giro d'Italia, la Lanciano - Tortoreto di 177 km. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe, all'esordio nella corsa rosa, ha conquistato la sua prima vittoria con un incredibile attacco in salita. Una gioia che gli mancava dal 10 luglio 2019, quinta tappa del Tour de France, adesso sono 114 le sue vittorie in carriera. Secondo al traguardo la maglia rosa Joao Almeida, a 1'15" dai big il danese Fuglsang, vittima di una foratura nel finale. Per l'edizione numero 103 della corsa rosa una giornata difficile, iniziata con le notizie delle positività di Kruijswijk e Matthews e di sei membri dello staff: quattro della Mitchelton-Scott, uno della Ag2r e uno della Ineos ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020)(Bora - Hansgrohe) ha vinto per distacco la decimadel 103^d'Italia, la Lanciano - Tortoreto di 177 km. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe, all'esordio nella corsa, ha conquistato la sua prima vittoria con un incredibile attacco in salita. Una gioia che gli mancava dal 10 luglio 2019, quintadel Tour de France, adesso sono 114 le sue vittorie in carriera. Secondo al traguardo la magliaJoao, a 1'15" dai big il danese Fuglsang, vittima di una foratura nel finale. Per l'edizione numero 103 della corsauna giornata difficile, iniziata con le notizie delle positività di Kruijswijk e Matthews e di sei membri dello staff: quattro della Mitchelton-Scott, uno della Ag2r e uno della Ineos ...

