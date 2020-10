Gemma Galgani, a Uomini e donne la delusione più grande. "Un bacio con Biagio", poi la umiliano ancora (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima il bacio. Poi una grande delusione. Adesso, però, Gemma Galgani deve fare i conti con un altro grattacapo. La puntata di oggi di Uomini e donne sarà scoppiettante per la Dama torinese. Dopo Sirius, la storia ormai è naufragata, arriva Biagio. Anche lui fa perdere la testa a Gemma, ma sembra una nuova puntata senza lieto fine: il corteggiatore s'innamora di Maria (un'altra concorrente). Nelle anticipazioni sulla puntata di oggi, Gemma entra in studio sulle note della canzone Finché la barca va, successo di Orietta Berti, ed è felicissima. Biagio, infatti, regala un'orchidea alla Galgani. La loro conoscenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima il. Poi una. Adesso, però,deve fare i conti con un altro grattacapo. La puntata di oggi disarà scoppiettante per la Dama torinese. Dopo Sirius, la storia ormai è naufragata, arriva. Anche lui fa perdere la testa a, ma sembra una nuova puntata senza lieto fine: il corteggiatore s'innamora di Maria (un'altra concorrente). Nelle anticipazioni sulla puntata di oggi,entra in studio sulle note della canzone Finché la barca va, successo di Orietta Berti, ed è felicissima., infatti, regala un'orchidea alla. La loro conoscenza ...

