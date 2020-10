**Fmi: risalita sarà lunga e incerta, in 2020 recessione globale a -4,4%** (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. -(Adnkronos) - "L'economia globale si sta riprendendo, ma la risalita sarà probabilmente lunga, irregolare e incerta". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook appena diffuso stima per il 2020 "una recessione un po 'meno grave di quanto previsto a giugno, ma ancora profonda" con un Pil mondiale a -4-4%. La revisione (+0,8 punti rispetto a metà anno) "è dovuta - spiega la capo economista del Fondo Gita Gopinath - a risultati un po 'meno disastrosi nel secondo trimestre, nonché a segnali di una ripresa più forte nel terzo trimestre, compensati in parte da peggioramenti in alcune economie emergenti e in via di sviluppo". Spicca, ad esempio il ritorno della Cina alla crescita "più forte del previsto" ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. -(Adnkronos) - "L'economiasi sta riprendendo, ma lasarà probabilmente, irregolare e". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook appena diffuso stima per il"unaun po 'meno grave di quanto previsto a giugno, ma ancora profonda" con un Pil mondiale a -4-4%. La revisione (+0,8 punti rispetto a metà anno) "è dovuta - spiega la capo economista del Fondo Gita Gopinath - a risultati un po 'meno disastrosi nel secondo trimestre, nonché a segnali di una ripresa più forte nel terzo trimestre, compensati in parte da peggioramenti in alcune economie emergenti e in via di sviluppo". Spicca, ad esempio il ritorno della Cina alla crescita "più forte del previsto" ...

Nonostante una gestione dell'emergenza a dir poco superficiale, Bolsonaro consolida la sua popolarità e l'Fmi ha migliorato le stime del Pil 2020: da -9 a -5,8%.

