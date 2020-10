Fisco, Gualtieri: “Ampia riforma in tre anni attraverso una legge delega. Anche per l’introduzione dell’assegno unico per i figli” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il governo intende adottare un’ampia riforma fiscale nell’arco del triennio. La riforma avverrà attraverso una legge delega già a partire dal 2021, stiamo approfondendo in raccordo con il percorso parlamentare le modalità e i tempi della legge delega che riguarda l’introduzione dell’assegno unico per i figli”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Def, assicurando che “le tasse non aumenteranno nell’anno prossimo ma si ridurranno, al netto della riforma fiscale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il governo intende adottare un’ampiafiscale nell’arco del triennio. Laavverràunagià a partire dal 2021, stiamo approfondendo in raccordo con il percorso parlamentare le modalità e i tempi dellache riguarda l’introduzione dell’assegnoper i figli”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Def, assicurando che “le tasse non aumenteranno nell’anno prossimo ma si ridurranno, al netto dellafiscale ...

Agenzia_Ansa : #Gualtieri: 'La vera sfida è contenere il virus per limitare le ricadute economiche negative'. Il ministro annuncia… - MPenikas : LN Fisco, Gualtieri: “Ampia riforma in tre anni attraverso una legge delega. Anche per l’introduzione dell’assegno… - AnastasiMarco : Gualtieri: riforma fisco in 3 anni, nel 2021 assegno unico. Valutiamo proroga crediti @sole24ore - aderenzis1 : Gualtieri: 'Riforma del fisco in tre anni, l'assegno unico per la famiglia nel 2021 e nuova Irpef n… - sole24ore : Gualtieri: riforma fisco in 3 anni, nel 2021 assegno unico. Valutiamo proroga crediti -