Donadoni con Chiesa | Lasciatelo in pace

L'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Donadoni ha difeso Federico Chiesa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il neo attaccante della Juve, che ha lasciato la Fiorentina tra le polemiche, è sempre al centro delle discussioni: 'Chiesa simile a me? Forse. Ma forse io mi sapevo adattare a ...

MarlonJD1978 : RT @chicco21102006: mancini ha gia un merito...facciamo goleade con le squadracce....come giusto che sia ...ventura,conte,lippi,donadoni,tr… - chicco21102006 : @Carlogiglio7C @robymancio certo che mi rendo conto...ma prima di mancini con la moldova o squadre simili non andav… - chicco21102006 : mancini ha gia un merito...facciamo goleade con le squadracce....come giusto che sia ...ventura,conte,lippi,donadon… - massimopelicci1 : @ZO_it Ma Sinisa non aveva detto che voleva allenare una squadra che puntava Europa adesso ha cambiato idea è dive… - coo_kun24 : RT @acmilan: ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su -

L’ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Donadoni ha difeso Federico Chiesa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il neo attaccante della Juve, che ha lasciato la Fiorentina tra le polem ...

Nazionale, lo stadio di Bergamo pronto per Italia-Olanda

La partita mercoledì 14 ottobre al Gewiss davanti ai sindaci e ai medici degli ospedali. In casa Atalanta l’incognita sudamericani. E il Papu pronto al rinnovo ...

